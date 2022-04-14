ندرك أن قوة الإطفاء شريك أساسي في تحقيق أمن وسلامة المجتمع

المكراد: منتسبو «الإطفاء» يتعهدون بأن يكونوا بارين بقسمهم بالمحافظة على الأرواح والممتلكات

احرصوا على تطبيق معايير السلامة المعتمدة في جميع المنشآت الحكومية والعامة

نتقدم بالشكر والعرفان على دعم القيادة السياسية الدائم للعسكريين وإقرار العلاوات المستحقة



قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، القائد الأعلى للقوات المسلحة - سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، يرافقه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بزيارة إلى قوة الإطفاء العام (مبنى الإسناد).



وكان في استقبال سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد.



وقد ألقى ممثل صاحب السمو - سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة بهذه المناسبة التالي نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية



الفريق خالد راكان المكراد - رئيس قوة الإطفاء العام



إخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي قوة الإطفاء العام



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



نلتقي في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان بإخواننا وأبنائنا في قوة الإطفاء العام لنهنئهم بالإنابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله ورعاه)، وبالأصالة عن نفسي بهذا الشهر الكريم، داعين الله تعالى أن يعينهم لتحقيق أمن وسلامة المجتمع.



وتسعدنا زيارتكم من منطلق تقدير صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله ورعاه)، وتقديرنا لكم على ما تقومون به من واجب وطني مشرف متمثل في أسمى رسالة وهي إنقاذ الأرواح والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، متسلحين في ذلك بالصبر والمهنية العالية، مضحين بأنفسكم من أجل تحقيق الأمن والأمان، ومن الشواهد على ذلك خلال الفترة الماضية تعاملكم مع حريق المطار وحريق المباركية.



إخواني وأبنائي،



إن الكويت قيادة ومؤسسات وأفرادا تدرك أن قوة الإطفاء العام شريك أساسي في تحقيق أمن وسلامة المجتمع في كافة أرجاء البلاد وإننا لنقدر الجهود الدؤوبة التي يقوم بها منتسبو قوة الإطفاء العام عند التعامل مع الحوادث والحرائق بكل تفان وإخلاص.



إخواني وأبنائي،



وإذ تبرهنون بجهودكم المقدرة على دوركم المسؤول في الاستجابة السريعة والمهنية العالية المتبعة في التعامل مع الأزمات فإننا لنؤكد أهمية الوقاية وهذا ما تعلمناه من دروس التعامل مع الأزمات، فعليكم بالإجراءات الاحترازية كالتدريبات والتمارين الاستباقية، متعاونين في ذلك مع إخوانكم في جهات الدولة العسكرية والأمنية.



وفي هذا الصدد، فإننا نشد على أياديكم أن تحرصوا كل الحرص على تطبيق معايير السلامة المعتمدة في كافة المنشآت الحكومية والعامة والتي تحتم عليكم تكثيف جولاتكم التفقدية وبصورة دورية مطبقين القانون دون استثناء لنتفادى الأخطار قبل وقوعها عملا بالأسباب، فالوقاية خير من العلاج.



ونؤكد أننا لن نتوانى في دعم قوة الإطفاء العام ورفع جاهزيتها بالتدريب الجيد لمنتسبيها وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة المواكبة للمعايير العالمية الحديثة مشددين على تكثيف جهودكم في نشر التوعية الأساسية للسلامة والتعامل الصحيح مع مختلف الحوادث وأن تصبح التوعية في مجال الوقاية مفهوما سائدا لدى المجتمع.



وختاما: فإننا ندعو الله تعالى أن يحفظ وطننا العزيز من كل مكروه وسوء وأن يظل واحة أمن وأمان في كنف القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله ورعاه) وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



كما ألقى رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد كلمة بهذه المناسبة التالي نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



سيدي ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد - القائد الأعلى للقوات المسلحة



سمو الشيخ مشعل الأحمد - ولي العهد



سيدي سمو الشيخ صباح الخالد - رئيس مجلس الوزراء



أصحاب المعالي والسعادة الموقرين، الحضور الكريم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدي حفظكم الله،



بالإنابة عن جميع منتسبي قوة الإطفاء العام وبالأصالة عن نفسي نرحب بزيارتكم الميمونة في هذا الشهر الكريم وصحبكم الكرام.



ونتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على وطننا الغالي وعلى أميرنا بالصحة والعافية وأدامه ذخرا لنا وأميرا لنهضتنا واستقرارنا وأمننا.



سيدي حفظكم الله،



إن أبناءكم من منتسبي قوة الإطفاء العام من ضباط وضباط صف ومدنيين يعاهدون الله ويعاهدون سمو الأمير وسموكم حفظكم الله ورعاكم بأن يكونوا بارين بقسمهم بالمحافظة على حماية الأرواح والممتلكات بوطننا الغالي من خلال الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث والحوادث بالكوادر البشرية المدربة والمعدات والآليات المتطورة متسلحين بالعلم والمعرفة، ولاؤهم لوطنهم الغالي ولأميرهم المفدى، واضعين نصب أعيننا تعاوننا مع زملائنا في الجهات العسكرية والمدنية بالدولة لتحقيق مبدأ التعاون والتكامل فيما بيننا لمواجهة أي كارثة أو حادث لا سمح الله، ومنتسبو قوة الإطفاء العام يسيرون على توجيهات القيادة السياسية الرشيدة بتطبيق القوانين على الجميع لتحقيق الأمن المجتمعي.



كما أتقدم لسموكم بالشكر والامتنان والعرفان على ما تقدمونه من دعم دائم ومستمر لأبنائكم العسكريين وبتوجيهاتكم بإقرار العلاوات المستحقة للجهات العسكرية الأمر الذي ترك الأثر الإيجابي على مصلحة العمل واستقراره.



سيدي حفظكم الله،



إن الكلام والأفعال تفيض بالإخلاص والتقدير والعرفان مجسدين أسمى معاني الولاء لسمو أميرنا المفدى ولسمو ولي العهد الأمين مضحين بالغالي والنفيس من أجل سلامة وطننا الغالي.



أعاد الله على أميرنا المفدى وعلى سموكم شهر رمضان المبارك وأنتم متمتعين بثوب الصحة والعافية وطول العمر، سائلا المولى عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار ويحفظ وطننا الغالي من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



فيلم وثائقي



تم خلال زيارة ممثل صاحب السمو - سمو ولي العهد إلى قوة «الإطفاء» عرض فيلم وثائقي حول إنجازات قوة الإطفاء العام.



هذا وتم خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو - سمو ولي العهد هدية تذكارية بهذه المناسبة.



وقد تفضل ممثل صاحب السمو - سمو ولي العهد حفظه الله بالتوقيع على سجل الشرف.



هذا وقد رافق ممثل صاحب السمو في هذه الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



قصيدة شعرية:

وكيل ضابط إطفاء نايف فالح المطيرييلقي قصيدته

ألقى وكيل ضابط إطفاء نايف فالح المطيري قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور التالي نصها:



ايه أفتخر في ديرة إخوان مريم



دارن بها يامن شقا الوقت خايف



نعشق ثراها كلنا حب واقسم



ونحفظ غلاها لين تطوا الصحايف



من دونها بالمال والروح والدم



حنا فخر حد السيوف الرهايف



اصغر كويتي للصعيبات يقدم



لو ثار في دربه قذايف قذايف



ايه الكويتي باللقا حرن اقطم



يسقي عدو الدار هم وحسايف



جند الكويت النور في ليلن اظلم



شوق البنات المترفات العفايف



في ظل ابو فيصل وردنا علا جم



وحنا فداها قبل عصر الوظايف



نواف نواف العفو جعل يسلم



شيخن على روس الشواهيق نايف



نواف ابونا في رخا الدار مهتم



من أجلنا ما قد حسب للكلايف



شيخن على وجه الملايين يرسم



بسمة رضا تنقل خبرها شفايف



مشعل عضيده سيدي يجلي الهم



وجه السعد حزات جور العجايف



مشعل ولي العهد بالوقت بلسم



شيخن سكن خلف الضلوع النحايف



شيخ الحزم والعزم والحرب والسلم



بامره ثقيلات الدعاوي خفايف



لاجل البلد من طيب راسه تولم



يبني وطن لا هان والكل شايف



للشعب خير وللمعادين كالسم



جده امبارك شابهه بالوصايف



ويا سيدي في حفلنا قافنا تم



عن المطافي قدم الشعر نايف