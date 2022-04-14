عاطف رمضان



قام مفتشو وزارة التجارة والصناعة أول من أمس وبالتعاون مع «الداخلية» بجولة تفتيشية على مكاتب تأجير السيارات في منطقة العارضية، حيث أسفرت عن إعداد محاضر ضبط لعدد من مكاتب تأجير السيارات.



وفي هذا السياق، قال رئيس فريق طوارئ العاصمة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري لـ «الأنباء» إن فريق المفتشين قام بجولة تفتيشية مساء أول من أمس على مكاتب تأجير السيارات في منطقة العارضية بمحافظة الفروانية للتأكد من تطبيق قرارات وقوانين الوزارة وحماية المستأجرين وحفظ حقوقهم.



وأضاف الظفيري أن الجولة أسفرت عن عدة مخالفات، أبرزها عدم وجود سجل خاص بأعطال السيارات لدى بعض المكاتب، موضحا ان القانون يلزم مكتب تأجير السيارات بوجود هذا الملف حتى لا يتحمل المستأجر هذه الاعطال دون وجه حق، لافتا الى التدقيق على مكاتب تأجير السيارات ومراجعة العقود لديها، والتأكد من عدم إلزام المستأجر بالتأجير لأيام محددة لان القانون يسمح بيوم واحد او ساعات معينة تحدد بدايتها ونهايتها في العقد.



وبين ان الفريق حرص على الجولة على التأكد من عدم وجود كمبيالات أو سند مالي يتم توقيع المستأجرين عليه على سبيل الضمان لأن العقد وفق القانون يعتبر الوثيقة الوحيدة المعتبرة في علاقة التأجير، لافتا الى ان التعاون بين «التجارة» و«الداخلية» سيكون مستمرا خلال الفترة المقبلة لمراقبة مكاتب تأجير السيارات في جميع المحافظات.



ونصح المستأجرين بالتدقيق على بنود عقد التأجير لحمايتهم، مشيرا الى أن الوزارة مستمرة في نشر إرشادات توعوية للمستهلكين على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف حمايتهم من الوقوع في عمليات الغش التجاري.



من الجولة



٭ جاءت الجولة نتيجة زيادة شكاوى المستأجرين وسيتم تحويل المخالفات إلى النيابة التجارية.



٭ أعدت «التجارة» مخالفات لبعض المكاتب و«الداخلية» قامت بإعداد المخالفات الخاصة بها.



قد تصل العقوبة حسب القانون الى غرامة مالية أو إغلاق مكتب التأجير المخالف.