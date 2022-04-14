توج نادي الكويت بلقب بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة للمرة الـ15 في تاريخه بعد فوزه على الجهراء 79-60 في المباراة النهائية التي اقيمت مساء أول من امس، مؤكدا هيمنته على جميع البطولات المحلية لهذا الموسم.



وجاءت المباراة الختامية للبطولة قوية من جانب الكويت الذي تمكن من السيطرة على مجريات المباراة التي اقيمت في صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة منذ بدايتها حتى نهايتها بفضل تألق لاعبيه المحليين والمحترفين؛ ليضيف الابيض لقبا جديدا هذا الموسم بعد فوزه ببطولتي الدوري وكأس السوبر اللتين احرزهما في وقت سابق.



وفي نهاية المباراة، توج رئيس الاتحاد رشيد العنزي بحضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ومسؤولي فريقي الكويت والجهراء الفرق الفائزة بالبطولة، علما ان نادي برقان حقق المركز الثالث بالبطولة.