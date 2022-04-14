يعقوب العوضي



يسدل الستار اليوم على منافسات المربع الذهبي للدوري العام للكرة الطائرة على مجمع الشيخ سعد العبدالله حين يلعب الكويت (14 نقطة) مع القادسية (9 نقاط) في الـ 9:30 مساء.



وكان الكويت قد حسم لقب البطولة في الجولة الماضية بعد وصوله إلى 14 نقطة وفوزه على منافسه المباشر كاظمة وابتعاده بفارق الصدارة على مستوى النقاط، في المقابل يسعى القادسية للتقدم والوصول إلى وصافة الترتيب العام.



من جانب آخر، فازت سيدات فريق سلوى الصباح على العربي 3-0، وحقق نادي الفتاة فوزا مماثلا على فتيات العيون ضمن منافسات الدوري العام للسيدات.