السلطان: أول مؤسسة كويتية تستخدم الكمبيوتر وتوزع 80% أرباحاً للمساهمين

محمد راتب



نظمت جمعية السالمية التعاونية غبقتها السنوية بحضور نواب ووزراء سابقين ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين والسابقين وسط أجواء إيمانية وتبادل الأحاديث الودية، واستذكار لمراحل التأسيس والتطوير.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية السالمية التعاونية علي مناحي الفزير: إن اللقاء كان مميزا، حيث تمت استعادة الذكريات الطيبة لتأسيس الجمعية والحديث عن المراحل المشرقة في تاريخها، إضافة إلى تكريم رؤساء المجالس السابقين أو من يمثلهم من ذويهم.



ودعا الفزير إلى الحفاظ على هذا اللقاء والغبقة السنوية للجمعية وتكريم كل من ساهم في إنجاح العمل داخل الجمعية وإثرائها بالخدمات والنفع لأهالي المنطقة من المساهمين وعموم المستهلكين.



وخلال الغبقة، ألقى النائب السابق وعضو المجلس التأسيسي لجمعية السالمية التعاونية خالد السلطان كلمة أمام الحضور ذكر فيها أن جمعية السالمية كانت بعد تأسيسها مباشرة اول تعاونية تستخدم الكمبيوتر ليس فقط بين تعاونيات الكويت وإنما بين مؤسسات الكويت كلها، وقد وضعت نظاما متكاملا يدار من خلاله، ما مكنها من تخفيض المفقود السنوي إلى نصف% في حين كانت الجمعيات الأخرى يصل فيها إلى 2%، موضحا أنه بعد تشييد السوق المركزي كان عائد المشتريات الموزع على المساهمين 80%، فمن كان يشتري على مدار السنة بـ 1000 دينار كان يحصل نهاية السنة على 800 دينار عائدا على مشترياته، إلى أن قامت وزارة الشؤون بتعديل القانون وتخفيض العائد على المشتريات.



وبين أن مجلس الإدارة التأسيسي سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية وتعاقد مع شركة أميركية لتأثيث الجمعية وتنظيم السوق المركزي، وبلغت التكاليف 50% فقط من الأسعار الموجودة في الكويت ذلك الوقت، كما اقترحنا على الشؤون نقل التجربة للجمعيات الأخرى لوقف عمليات التفتيش على السلع وربط الكمبيوتر بنظام الوزارة لمراقبة ما يجري.



وفي ختام الغبقة، قام رئيس مجلس إدارة جمعية السالمية التعاونية علي مناحي الفزير بتكريم عدد من رؤساء جمعية السالمية التعاونية السابقين وذلك نظير جهودهم المبذولة في خدمة المنطقة على مدار العقود الماضية.