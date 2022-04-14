القاهرة ـ ناهد إمام



أكد وزير المالية المصري د.محمد معيط أنه تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها عشرون عاما فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم ضم محافظتي الأقصر وأسوان إلى محافظات المرحلة الأولى، بما يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي (موديل السنة) موفرة اقتصاديا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة تجسدت في اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم. وأضاف الوزير، في بيان، أن الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17 ألفا و900 سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني، منها 16 ألفا و750 «ملاكي» و1150 «تاكسي وميكروباص»، لافتا إلى أنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة «إحلال السيارات»، التي لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أي دعم وتيسيرات تقررها الدولة في أي مبادرات أخرى.



إلى ذلك، وقع حادث تصادم امس ما بين أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبوسمبل بطريق «أبوسمبل ـ أسوان»، وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن الحادث أسفر عن مصرع 10 من ركاب الأتوبيس، وإصابة 14 آخرين من جنسيات مختلفة.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.حسام عبدالغفار، في بيان، إنه تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، موضحا أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.