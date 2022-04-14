سلطان العبدان



أقرت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الاقتراح المقدم من النواب أسامة الشاهين ود. حمد المطر ود. عبدالعزيز الصقعبي لإنشاء جهاز مركزي ودائم لإدارة الأزمات والتصدي للكوارث العامة، يقوم على تدقيق ورفع درجات الاستعدادات العمومي بمختلف المجالات.



وقالت اللجنة في تقريرها، الذي تنشره «الأنباء»، إنها أقرت الاقتراح بعد المناقشة وتبادل الآراء بإجماع أعضائها الحاضرين، حيث أحالت تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.



وكان الشاهين والصقعبي والمطر اقترحوا في نهاية يوليو الماضي التالي: تحل علينا هذه الأيام الذكرى السنوية للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، وهذه الذكرى رغم قساوتها على الشعب الكويتي، إلا أنها أبرزت الدور والتضحيات التي قدمها شعب الكويت للدفاع عن تراب الوطن، حيث الدور الشعبي داخل الكويت وخارجها. ففي الداخل برز دور «لجان التكافل الاجتماعي» واللجان الشعبية ومجاميع المقاومة العسكرية، التي انخرط بها الشعب الصامد المرابط. وفي خارج الكويت قام الشعب بشحذ الهمم وتوحيد الصفوف ورعاية الأهالي المنقطعين، ودعوة شعوب وحكومات العالم لتحرير ارض الكويت من الغزو الغاشم، مثل الوفود البرلمانية الشعبية لقارات العالم، و«المؤتمر الشعبي» في مدينة جدة، والذي أكد للعالم تلاحم الشعب مع القيادة السياسية، و«الهيئة الشعبية العليا للتضامن مع الكويت» في الرياض وفروعها، واللجنة العليا في بريطانيا Free Kuwait campaign، إلا أن هذه الأزمة أبرزت عدم استعداد الحكومة لمواجهة الأزمات العامة على اختلاف انواعها.



وأضافوا: نتقدم بالاقتراح لإنشاء جهاز مركزي ودائم لإدارة الأزمات والتصدي للكوارث العامة، يقوم على تدقيق ورفع درجات الاستعدادات العمومي بمختلف المجالات.