سلمت الجمعية الكويتية للاغاثة 59 جهازا طبيا حديثا الى مستشفى «عتق» العام بمركز محافظة شبوة شرقي اليمن ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة منذ ثمانية أعوام.



وقال نائب مدير مكتب الجمعية الكويتية للاغاثة عادل باعشن في تصريح لـ «كونا» إن مكتب الجمعية سلم الأجهزة المتنوعة بتكلفة إجمالية تتجاوز 230 ألف دولار.



وأضاف باعشن أن هناك أجهزة خاصة بالعمليات الجراحية وأجهزة تنفس صناعي وأجهزة ومكائن تخدير وأشعة متنقلة وأسرة رقود وإضاءات جراحية.



وأشار إلى أن هذه الأجهزة جاءت وفق دراسة الاحتياجات المقدمة من قبل مكتب وزارة الصحة في المحافظة وإدارة المستشفى وتهدف لتطوير الخدمات والمنظومة الصحية بشكل عام.



من جانبه، ثمن أمين عام المجلس المحلي في محافظة (شبوة) عبدربه هشلة في تصريح صحفي الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الكويت للشعب اليمني لافتا إلى أن هذه الأجهزة ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.