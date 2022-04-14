twitter facebook whatsapp viber telegram email المرسم الحر يختتم دورة الخط العربي التشكيلي بمشاركة 27 متدرباً الخميس 2022/4/14 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1862 A+ A- استمع رسوم تعبيرية مستوحاة من الميتافيزيقية بمناظر خيالية تجمع بين عالم البحار والشخصيات الأسطورية تحول سور منطقة الصناعيةرسوم تعبيرية مستوحاة من الميتافيزيقية بمناظر خيالية تجمع بين عالم البحار والشخصيات الاسطورية تحول سور منطقة الصناعية اختتم المرسم الحر دورة الخط العربي التشكيلي بمشاركة 27 متدربا يتذوقون هذا الفن.وركزت الدورة التدريبية على (الخط الديواني) وهو من أهم الخطوط العربية الكلاسيكية التي تؤسس للفنان الأساسيات المبدئية لممارسة الخط العربي.