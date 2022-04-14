اختتم المرسم الحر دورة الخط العربي التشكيلي بمشاركة 27 متدربا يتذوقون هذا الفن.



وركزت الدورة التدريبية على (الخط الديواني) وهو من أهم الخطوط العربية الكلاسيكية التي تؤسس للفنان الأساسيات المبدئية لممارسة الخط العربي.