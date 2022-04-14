أعلنت سفارتنا في باكستان اليوم الثلاثاء عن توزيع 1500 سلة غذائية على المحتاجين في باكستان.



وقالت سفارتنا في إسلام آباد في بيان إنها تمكنت بالتنسيق مع مجلس شؤون الأوقاف الكويتي من توزيع السلال الغذائية على المحتاجين في مختلف مدن باكستان.



وأوضحت أن توزيع السلال الغذائية جاء في إطار حملة «الكويت بجانبكم» في مدن مختلفة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية الذي تموله الكويت.



من جهته، قال القائم بأعمال سفارتنا مفلح العازمي في تصريح لـ (كونا) بهذه المناسبة: «نفخر اليوم نحن وشعبنا الكويتي بإنجاز واجبنا تجاه الإنسانية في شهر رمضان المبارك. نريد أن نبذل قصارى جهدنا من أجل إخواننا الباكستانيين المحتاجين ونتمنى الخير لوطننا الشقيق. هذه هدية من الأشقاء الكويتيين لإخوانهم الباكستانيين ومن شأنها أن تجعل العلاقات بين البلدين أقوى».



وقد تم توزيع السلال الغذائية في مدن (روالبندي) و(صوابي) و(تشارسادا) و(بيشاور) و(إسلام آباد).



ومن جانبه، قال المستشار المالي للصندوق الذي يدير توزيع السلال الغذائية محمد شعيب لـ (كونا): «نشكر إخواننا من الكويت على هذه المساعدات للمحتاجين في باكستان، أود أن أؤكد لأبناء الكويت أن مساعداتهم وصلت إلى مستحقيها».