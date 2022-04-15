في أجواء رمضانية مبهجة أقامت رابطة الاجتماعيين حفل استقبال شهر رمضان الفضيل، وسط حضور لافت ومميز لعدد من شخصيات المجتمع البارزة، وممثلي لعدد من جمعيات النفع العام المختلفة.



وكان باستقبال الضيوف رئيس مجلس الإدارة عبدالله يوسف الرضوان - والأمين العام عبدالله غلوم الصالح، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.



وقد نظمت هذه الاحتفالية لجنة العلاقات العامة والإعلام بالرابطة برئاسة د.سناء على العصفور.



وقد أثنى الحضور على الأمسية لما تميزت به من روح الألفة والمودة بما يتناسب وخصوصية هذا الشهر الفضيل، وعودة الحياة الى طبيعتها بعد القيود التي فرضتها ازمة كورونا.



وإذ تحرص الرابطة على توثيق الروابط الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع، لأن جل اهتمامها تطبيقا لأهدافها بث روح الألفة والمحبة بين افراد المجتمع من خلال هذه اللقاءات والمناسبات الكريمة.