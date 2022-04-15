انتخبت الجمعية العمومية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن مرزوق الخرافي رئيسا جديدا للشركة وبدر ناصر الخرافي نائبا للرئيس، حيث يتطلع المساهمون إلى قيادتهما للشركة خلال المرحلة المقبلة.



وقال مرزوق الخرافي إن «السفن» تعد من الشركات التشغيلية الغنية بأصولها، سواء المادية التي تتمثل في المعدات والمشاريع والممتلكات المختلفة، أو البشرية المتمثلة في الكفاءات التنفيذية المختلفة، مؤكدا أن الشركة لديها خطة للتوسع عالميا من خلال مشاريع واستثمارات سيكون لها أثرها على الشركة وتوسعاتها المستقبلية، منوها إلى عملية النظر إلى رأس المال وإمكانية إجراء رسملة للشركة خلال الفترة المقبلة مرتبط بالأساس بالخطط المستقبلية ومدى الحاجة لذلك. وتابع يقول: إن رأسمال «السفن» صغير ويسمح باستغلال أي خطط لزيادته مستقبلا ولكن وفقا للمعايير وحسب الإجراءات الرقابية المتبعة في السوق حال تطلب الأمر ذلك، فيما أشار إلى أن الشركة باتت خيارا رئيسيا أمام الشركات العالمية التي تعمل محليا أو إقليميا، حيث بلغ حجم العقود التي تخضع للتنفيذ من قبل السفن حاليا 259 مليون دينار.



وقال: «بشائر الخير لدى الشركة كثيرة، لدينا أهداف نوعية نطمح لتحقيقها، لتنمية حقوق المساهمين ومواكبة المتطلبات التطويرية لأعمال السفن، وسنتوسع وفقا للفرص التي تتماشى مع خطط الشركة، حيث نستهدف أسواق مختلفة منها السعودية وقطر بخلاف الأفرع التي تم تدشينها أخيرا منها في العراق وغيرها».



وبدوره، رحب رئيس مجلس الادارة السابق عدنان مساعد الخرافي بالمجلس الجديد، متمنيا لهم التوفيق، ومشيدا بكفاءة الرئيس الجديد مرزوق الخرافي وقدرته على دفع الشركة نحو نجاحات كبيرة خلال الفترة المقبلة.وأكد الخرافي على أن الفترة الماضية شهدت العديد من الأحداث، منها البدء في مسار التعافي الحذر من آثار جائحة كورونا المستجد كوفيد-19، بالإضافة إلى ما عانى منه قطاع المقاولات الكويتي من ركود بسبب قلة المناقصات المطروحة، فضلا عن طول أمد الإجراءات الروتينية للمناقصات بدءا من مرحلة الطرح ونهاية بمرحلة الإقفال والترسية وما يتخلل ذلك ويتبعه من إجراءات أخرى.



مبادئ الحوكمة



وفيما يتعلق بمبادئ الحوكمة أكد الخرافي أن الشركة حازت في عام 2021 أقل الأسعار في العديد من المناقصات إلا أن إجراءات الترسية والتعاقد لم تنته حتى وقتنا هذا، وعلى الرغم من ذلك فقد بذلت الشركة جهودا استثنائية دون انقطاع لاستكمال إنجاز ما لديها من أعمال قائمة. ولفت إلى أن الشركة حرصت على تعزيز أطر ومبادئ الحوكمة بشأن المساءلة والشفافية والاستقلالية من خلال منظومة إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي بالإضافة إلى تطبيق كافة معايير ضبط الجودة.



وحققت الشركة خلال عام 2021 صافي ربح بقيمة 6.5 ملايين دينار، وعليه أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأسمال الشركة المدفوع بمبلغ إجمالي وقدره 3.6 ملايين دينار.