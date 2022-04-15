يعلمنا رمضان عدم اليأس ومنح الانسان اكثر من فرصة ليحاول، ومن رمضان نفهم ان الحياة ليست فرصة واحدة ايضا، بل هي سلسلة من الفرص يراها الايجابيون، رمضان شهر لا يكتمل جماله وقمة شعوره الا بالجماعية، فالصيام والافطار والتراويح والاهتمامات العامة فيه كلها تصبح اكثر تأثيرا بالجماعة فقط، وهذه العبرة من الدين الاسلامي العيش والتعايش مع الناس وليس الانعزال، شهر رمضان يعلمنا جيدا ان الاندفاع في البدايات واستهلاك طاقتنا قد يؤدي الى نهايات مخيبة.. الرفق بكل شيء والوسطية مفتاح البداية والنجاح والرضا، من اجمل ما في شهر رمضان اعطاؤه الامل لكثيرين بتحسين النفس والتخلص من الصفات السلبية، ففي رمضان يثبت ان قدرة الانسان على التحمل غير محدودة، وليست العبرة بكم مرة تختم القرآن هذا الشهر، بل كم خلقنا اكتسبناه وكم عبره تعلمناها من قراءته.