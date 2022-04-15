القاهرة - محمد صلاح



في حياة النجوم العديد من لحظات السعادة والنجاح والتألق.. ولكن في الوقت نفسه يجد أحدهم نفسه في بعض الأحيان يتعرض لمطبات وأزمات تثير غضبه وتجعله في حالة من القلق والضيق وعدم القدرة على المواجهة لفترات طويلة.. «الأنباء» ترصد اللحظات الصعبة والمواقف الصادمة التي شغلت حيزا من حياة النجوم.. وكيفية التغلب عليها وما الآثار المترتبة على تلك المشاكل؟



رغم الشهرة الكبيرة التي يحظى بها المطرب الكبير محمد منير فإن اسمه ارتبط بكثير من المشاكل سواء مع شركات الإنتاج أو ورثة الملحنين في بعض الأغنيات.



واجه منير مشكلة كبرى بعد ان تقدم ورثة الفنان النوبي الراحل أحمد منيب أشهر مطرب نوبي، بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية والنقيب الفنان هاني شاكر طالبوا فيها بحصولهم على حقوقهم الأدبية والمادية عن حق الأداء العلني للأعمال التي يقدمها محمد منير طوال مشواره الفني والتي لايزال يقدمها في جميع حفلاته وأعماله الفنية ومشاريعه من موسيقى أحمد منيب. وكادت هذه الأزمة تمنعه من غناء 43 أغنية من أشهر أعماله الفنية. وأكد ورثة منيب أن ما قام به منير تجاه هذه الأعمال الفنية يعد اعتداء منه على تراث أحمد منيب ومحاولة للاستيلاء على تاريخه بغير حق خاصة أنه لا يملك أي حقوق أو تنازلات او تصاريح بتقديم هذه الأعمال وعليه فقد اجتمع الورثة على منع محمد منير من غناء أعمال أحمد منيب لحين حل النزاع بينهم. وكانت أهم هذه الأعمال الأغاني التي سيحرم منير من غنائها (شجر الليمون- الليلة يا سمرا- شبابيك- اتكلمي- هيلا هيلا- لفو بينا- تعالى نلضم أسامينا- هون يا ليل- دايرة الرحلة - الرزق على الله - ياماه - قمر صيفي عروسة النيل) وغيرها، من أنجح أعماله. وانتقلت الأزمة الى ساحات المحاكم وفشلت محاولات الصلح.



من أشرس الأزمات في حياة منير حين كشفت تقارير طبية عن الحالة الصحية له لتؤكد إصابته بجلطات دموية في إحدى قدميه ما أثر في حركته بشكل كبير. وانه تعامل مع هذه الجلطات بشكل خاطئ لأنه تعاطى أقراصا منومة بشكل يومي لمعاناته من الأرق الشديد لفترة طويلة، حيث تتعارض وظيفة هذه الأقراص مع أدوية سيولة الدم ونتج عنها جلطات في منطقة القدم. ونجح الأطباء في إذابة الجلطات قبل وصولها عبر الدم إلى منطقة الرئة أو المخ، حيث ظل تحت الرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات بمنطقة السادس من أكتوبر كما عانى منير من مشاكل صحية في العظام بمفصل الحوض وظهر ذلك بوضوح في عدة حفلات له وكان يفضل الجلوس على كرسي أثناء غنائه بالحفلات لعدم قدرته على الوقوف على قدميه، وكان منير قد تعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.



كما صادف أزمة بعد ان فاجأته إدارة موقع الفيديوهات (يوتيوب) بحذف أغنيته (فينك يا حبيبي) لعدم أحقية شركة قنوات بطرحها. ويرجع أصل هذه الأغنية لعام 1982 إلى الفنان بحر أبوجريشة وتملك كل حقوقها شركة صوت الدلتا لمالكها حمادة إسماعيل. لكن (شركة قنوات) المتخصصة في الديجيتال أعادت تسجيل الأغنية بصوت محمد منير بنفس الكلمات ونفس اللحن دون الرجوع للمالك الأصلي (شركة صوت الدلتا) أو حتى الرجوع لملحن ومؤلف الأغنية الأصلية. وسوقت شركة قنوات الأغنية بصوت منير إلى إحدى شركات المحمول لاستعمالها بشكل دعائي وأيضا دون الرجوع إلى شركة صوت الدلتا المالك الحصري لحقوق الأغنية مما استدعى أن تلجأ شركة صوت الدلتا إلى إدارة (يوتيوب) وتقديم كل ما يثبت ملكيتها الكاملة للأغنية مما أدى إلى غلق الأغنية من جهة إدارة يوتيوب. وقامت شركة صوت الدلتا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على كامل حقوقها ضد الشركات التي تعدت على هذه الحقوق.



كما أثار الكينج استياء وغضب جماهير الزمالك بينما اكتسب تأييدا وحفاوة من جماهير الأهلي بسبب تصريحاته المفاجئة عن اعتزاله تشجيع الزمالك والتحول إلى مشجع أهلاوي.. وذلك على خلفية مباراة الأهلي ونادي بايرن ميونيخ. وسعى لتهدئة جماهير الزمالك الغاضبة من تصريحاته بانه يعشق الزمالك ولاعبيه.