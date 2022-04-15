يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي كاظمة على فريق برقان بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25 -17 و25-20 و30-28، وبذلك رفع البرتقالي رصيده إلى 11 نقطة فيما بقي برقان على رصيده السابق بنقطة واحدة ليزداد موقفه صعوبة.



وفي السياق ذاته، تنطلق منافسات بطولة كأس الاتحاد الأحد المقبل على نفس الصالة بإقامة مباراة تجمع بين كاظمة والجهراء في الـ 9:30 مساء، فيما يلتقي الكويت مع القادسية الاثنين في الـ 9:30 مساء على نفس الصالة.