عبدالعزيز جاسم



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن اختيار 4 مدافعين ليكونوا ضمن أساطير الدفاع في قارة آسيا، وكان من بين المدافعين النجم السابق للأزرق جمال مبارك الذي تواجد في وقت سابق ضمن أفضل 6 مدافعين وبعدها ضمن التشكيلة التاريخية لمنتخبنا لأفضل 11 لاعبا وفق الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.



كل تلك الأمور تدل على الشهرة التي حققها مبارك طوال مسيرته من خلال 118 مباراة دولية شارك فيها مع الأزرق. وقال مبارك ان هذا التكريم الآسيوي أو الإعلان عن تواجدي ضمن الأساطير ليس تكريما لي وحدي بل لجميع اللاعبين الذين شاركوا معي وكذلك للأجهزة الإدارية والفنية التي أشرفت على تدريبنا وساهمت بصقل وتطوير موهبتي، وكذلك الجماهير الوفية التي كانت ومازالت تدعمني وظهر ذلك من خلال تفاعلهم عند إعلان الأسماء. وشكر مبارك اتحاد الكرة على تهنئتهم في الموقع الرسمي ونائب مدير هيئة الرياضة د. صقر الملا ورئيس نادي الكويت خالد الغانم ورئيس نادي التضامن مبارك المعصب على مبادرتهم بتكريمي وهو أمر ليس بغريب عليهم.



من جهته، تقدم رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف وأعضاء مجلس الإدارة بالتهنئة للاعب جمال مبارك، لاختياره من قبل الاتحاد الآسيوي ضمن أساطير مدافعي قارة آسيا. وقام الاتحاد الآسيوي بفتح باب التصويت لاختيار أفضل مدافع في القارة على موقعه الرسمي.