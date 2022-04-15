جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد تأكيده على أن الكويت كانت وما زالت سباقة في العناية بالقرآن الكريم وعلومه، الأمر الذي يعكسه الثراء والتنوع البالغين في صور الرعاية من خلال تنظيم المسابقات العلمية والثقافية والمعرفية على تعدد جهاتها وتنوع مستوياتها والتي تتصدرها مسابقة الكويت الكبرى للقرآن الكريم برعاية صاحب السمو الأمير، مما يميز دولتنا الحبيبة ويؤكد صواب مسيرتها الإنسانية والتنويرية.



جاء ذلك في تصريح له بمناسبة الانتهاء من اختبارات مسابقة محافظة الأحمدي الرمضانية لحفظ وتجويد القرآن الكريم، التي تنظمها المحافظة برعايته وبالتعاون مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ممثلة بإدارة مساجد الاحمدي، تحت عنوان «الأحمدي غير في شهر الخير».



وشهدت المسابقة هذا العام، حرصا واضحا من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم وبناتهم، وإقبالا لافتا حيث تقدم للاختبارات نحو 350 متسابقا ومتسابقة، وسيتم تكريم الفائزين والفائزات خلال حفل الختام الذي يعقد يوم الاثنين 18 الجاري، والمسابقة يتم تنظيمها للعام السادس بعد أن توقفت لمدة عامين خلال جائحة كورونا، وشملت ثلاثة مستويات للبنين والبنات، الأول للشباب من سن 14 الى 18 عاما في حفظ ثلاثة أجزاء، والثاني للناشئة من 10 إلى 13 عاما في حفظ جزأين، والثالث للبراعم من 5 الى 9 سنوات في حفظ الحزب رقم 60، وعقدت الاختبارات في أربعة مساجد وهي، مسجد ضاحية جابر العلي قطعة 8، مسجد دعيج الصباح في الصباحية قطعة 5، ومسجد ضاحية علي صباح السالم قطعة 9، ومسجد عمر بن الخطاب في مدينة صباح الأحمد A1 قطعة 6، برعاية إعلامية من صحف: «الأنباء»، السياسة، الراي، الوسط، النهار، والكويتية.