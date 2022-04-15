تنطلق مسابقة ناصر هايف الحويلة‬، رحمه الله، لحفظ القرآن الكريم للمراحل الابتدائية والمتوسطة والشباب ابتداء من 18 إلى 20 ابريل، ويبدأ التسجيل في الفترة من 10 إلى 16 الجاري على الواتساب: 51050007 و92221878، علما بأن المسابقة للراغبين في المشاركة من الكويتيين، وستكون للأبناء في المرحلة الابتدائية من 6 سنوات حتى 10 سنوات في سورة النبأ، والمرحلة المتوسطة من 11 إلى 14 سنة، بسورة الملك، وللشباب من 15 حتى 21 سنة في سورة الرحمن، والتسميع أيام 18 و19 و20 الجاري، من الساعة 9 إلى 11 مساء، علما بأنه ستكون هناك جوائز مالية لجميع الفئات من المركز الخامس إلى العاشر، وسيتم تكريم الفائزين يوم 20 رمضان في مسجد هايف عبدالله الحويلة الكائن في الرقة قطعة 6.