الباقر: مبادرات برنامج «افعل الخير في شهر الخير» ركيزة أساسية في التزام البنك بمسؤولياته الاجتماعية



يشارك بنك الكويت الوطني في برنامج «مدفع الافطار» على تلفزيون الكويت للعام الرابع، وتتضمن مشاركته توزيع جوائز نقدية قيمة على الحضور المشاركين الذين يواكبون موعد انطلاق مدفع الإفطار على الهواء مباشرة من قصر نايف. وإلى جانب ذلك، وعلى غرار كل عام، يتواجد بنك الكويت الوطني في قصر نايف لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين خلال الشهر الفضيل، وتندرج هذه المبادرة ضمن فعاليات برنامج البنك الرمضاني السنوي «افعل الخير في شهر الخير».



وقال المدير في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر: إن بنك الكويت الوطني يواصل التزامه بهذه المبادرة للعام الرابع، حيث يتواجد المتطوعون من موظفي البنك يوميا في قصر نايف عند موعد إطلاق مدفع الإفطار لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين.



وأشار الباقر إلى أن مشاركة البنك في برنامج مدفع الإفطار الذي يبثه تلفزيون الكويت يتخللها توزيع جوائز نقدية قيمة على المشاركين في المسابقات اليومية الذي يبث على القناة الأولى.



ولفت الباقر إلى أن مبادرات برنامج افعل الخير في شهر الخير جزء لا يجزأ من مسؤولية البنك الاجتماعية والتي تهدف إلى توفير ما يلزم لدعم أهداف العيش الكريم والتعليم والصحة كأبرز معالم تطور المجتمعات وتقدمها.



وأضاف الباقر: ان البنك يوفر وجبات الإفطار للصائمين من خلال زيارات ميدانية إلى مناطق التجمع السكاني، ما يعكس حرص الوطني على تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع ومتابعتها عن كثب انطلاقا من التزامه بالمسؤولية الاجتماعية.



وتجدر الإشارة إلى أن برنامج بنك الكويت الوطني الرمضاني يأتي في إطار التزام البنك بخدمة المجتمع، حيث تترجم هذه الحملة رسالته الاجتماعية والإنسانية، وتؤكد حرصه وتمسكه بواجباته تجاه أفراد المجتمع انطلاقا من موقعه كمؤسسة مصرفية عريقة لطالما كانت من الرواد في الكويت والمنطقة في مجال المسؤولية الاجتماعية وأسست لنهج راسخ في هذا المجال.