عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل التعليم العام اسامة السلطان عن مواعيد وآلية عمل كنترول الصف الثاني عشر لامتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي الحالي. واشار في النشرة التي عممها على المناطق التعليمية وتلقت «الأنباء» نسخة منها، الى انه بدءا من يوم الاحد المقبل يتم سحب كشوف طلبة الصف الثاني عشر المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة من قبل إدارة المدرسة من نظام سجل الطالب ومراجعتها، وسحب كشوف طلبة الصف الثاني عشر بنظام المنازل المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة من قبل مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة بالمناطق التعليمية من نظام سجل الطالب ومراجعتها.



وبين السلطان ان آخر موعد لتسلم حالات الشطب وترك الدراسة وإعادة القيد لطلبة الصف الثاني عشر مع إرفاق المستندات اللازمة لإجراء التعديلات المطلوبة يوم 19 مايو المقبل قبل إصدار أرقام الجلوس، مشيرا إلى انه اعتبارا من 22 حتى 26 مايو إجراء امتحانات مواد خارج الجدول ورصد الدرجات بسجل الطالب ومن ثم سحب كشوف الدرجات الأعمال اليومية ـ العملي اختبار مواد خارج الجدول لمراجعتها بالمدرسة مع إصدار ورصد كشوف الرفع الرأسي لمواد خارج الجدول بنظام سجل الطالب بالمدرسة.



وحدد يوم 1 يونيو لرفع أرقام الجلوس لطلبة الصف الثاني عشر المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة الخاص بالكنترول، لافتا إلى انه سيتم يوم 30 يونيو اصدار ارقام الجلوس للطلبة الذين لهم الحق في دخول امتحانات الدور الثاني.



من جانب آخر، فوجئ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف خلال حضوره مباراة الوزراء والنواب بتقدم احد تلاميذ المرحلة الابتدائية نحوه ومطالبته للوزير بالعودة لنظام التعلم عن بُعد.



وشهدت «الأنباء» الحديث الذي دار بين الوزير والتلميذ الذي بدأ بالسؤال: السلام عليكم انت وزير التربية؟



الوزير: هلا فيك وليدي اي نعم انا وزير التربية.



التلميذ: ممكن طلب.



الوزير: تفضل.



التلميذ: ما له داعي مجموعتين «أ وب» خلها «أونلاين» أحسن.



الوزير مستغربا ومبتسما: انت اي صف؟



التلميذ: في الصف الخامس الابتدائي.



الوزير: لا ياوليدي ان شاء الله ما نحتاج اونلاين، شد حيلك التعليم الحضوري افضل لكم.



التلميذ: زين ممكن اصور معاك سيلفي؟



الوزير: حاضر تفضل.