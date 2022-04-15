أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان في بيان له تواصل جهود وزارة الخارجية مع الدول الأعضاء لدى مجلس الأمن الدولي في سبيل رفع أسماء المواطنين الكويتيين المدرجين على قوائم الإرهاب الدولية. وأشاد المشعان بالتنسيق والتعاون القائم مع مجلس الأمة في سبيل إنجاح جهود الوزارة في رفع أسماء المواطنين الكويتيين، خصوصا أن تلك الجهود نجحت في وضع خارطة طريق تستهدي بها كافة الجهات لبلوغ ذلك الهدف بأسرع وقت.



من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف الكويت وتضامنها مع جمهورية جنوب افريقيا الصديقة جراء الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازولو ناتال وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات وتدمير المباني والمنازل والبنى التحتية.



وتقدمت الوزارة في بيان لها بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية جنوب أفريقيا، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.