أعلنت وزارة العدل اليوم الأربعاء عن إطلاق نظام التنفيذ عن بعد لباقة من الخدمات التنفيذية اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك من خلال بوابة (العدل) الإلكترونية. وقال مدير إدارة تنفيذ العاصمة نادر الزيد لـ«كونا» إن النظام سيشمل باقة من الخدمات التنفيذية وهي طلبات حجز المركبات وحجز البنوك ومنع سفر المدين مما سيتيح للمدعين في الملفات التنفيذية تقديم الطلبات آليا دون الحاجة إلى مراجعة إدارات التنفيذ.



وأشار الزيد إلى ان تدشين هذا النظام الرقمي يأتي في سياق الحرص على تطوير الخدمات وتقديمها للمراجعين في إطار مواكبة (التنفيذ) لأحدث أنظمة ووسائل الاتصال الحديثة ما سيوفر على المراجعين الوقت والجهد في إنجاز معاملاتهم.



وأوضح انه سيتم في المرحلة الثانية من مراحل المشروع التوسع بالخدمات المقدمة لتشمل جميع الإجراءات والخدمات المتصلة بأعمال الإدارة العامة للتنفيذ، مبينا أنه بإمكان الجميع إنشاء «حساب مستخدم» للدخول إلى النظام والاستفادة من الخدمات والتسهيلات المقدمة من خلاله.