أشاد رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين الكويت وماليزيا على كافة المستويات لاسيما تعاون البلدين الصديقين المشترك في المحافل الدولية والإسلامية.



وقال سفيرنا في كوالالمبور د.حمد بورحمة في بيان صادر عن السفارة تلقته «كونا» ان رئيس الوزراء الماليزي أشاد بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين خلال مأدبة الإفطار التي أقامها صبري على شرف رؤساء البعثات الديبلوماسية في كوالالمبور وبحضور وزير الخارجية سيف الدين عبدالله.



واضاف البيان أن السفير بورحمة نقل تحيات وتهاني القيادة والشعب الكويتي بشهر رمضان المبارك لرئيس الوزراء الماليزي.



يذكر أن العلاقات الثنائية بين الكويت وماليزيا لم تتغير رغم تغير الحكومات في الدولتين وهي علاقات «وثيقة وتاريخية» كما يصفها المسؤولون في ماليزيا على اعتبار تناسق مواقفهما في العديد من القضايا الإقليمية والدولية والإسلامية، حيث تتسم سياستا الدولتين بالاعتدال السياسي والديني ونبذ كافة أشكال التعصب والتطرف والسعي إلى حل الصراعات والحروب الطائفية بالطرق السلمية.