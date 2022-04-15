ذكرت وسائل إعلام في فيجي أن الشرطة صادرت يختا فاخرا لملياردير روسي أمس الخميس.



ورسا اليخت الفاخر «أماديا» الذي يبلغ طوله 106 أمتار والمملوك لقطب الذهب سليمان كريموف وتبلغ قيمته نحو 325 مليون دولار في فيجي يوم الثلاثاء.



وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على كريموف الذي يعتبر واحدا من أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.



ويجري استجواب أفراد طاقم اليخت «أماديا» من جانب الشرطة، حسبما ذكرت صحيفة «فيجي صن».



وقال مفوض الشرطة سيتيفيني كيليهو لصحيفة «فيجي صن» إن اليخت الفاخر رسا في فيجي قبل الحصول على التخليص الجمركي.



وأضاف كيليهو أن فيجي تعمل مع شركائها الأجانب بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.



ووفقا لمتطلبات ميناء فيجي، يجب على أي يخت يصل إلى البلاد الحصول على موافقة من وزارات الصحة والتجارة والنقل، بما في ذلك إدارة الهجرة.