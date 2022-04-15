ليلى الشافعي



في إطار سعيها لتطوير كفاءة موظفيها، وضمن برنامج التدريب الإداري، قال نائب رئيس مجلس إدارة حفاظ م. أحمد المرشد أن الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن وعلومه (حفاظ) نظمت لمنتسبيها دورة (فن إدارة الاجتماعات)، قدمها أحمد صادق الباحث القانوني والإداري، وأحد الكوادر المميزة في هذا المجال، وتناولت الدورة شرحا مفصلا لفن الاجتماع الإداري، وكيفية تنظيمه وإدارته، وعوامل نجاح الاجتماع، وتحقيق أهدافه، وذلك بقاعة التدريب القرآني بمقر حفاظ بمنطقة الروضة.



وبين المرشد أن الهدف من البرامج التدريبية التي تنظمها الجمعية ليس فقط لرفع كفاءة أفراد الجهاز الإداري لحفاظ، والتي تؤثر إيجابيا على قيامهم بأدوارهم الوظيفية والمهنية، بل أيضا المساهمة في نقل خبرات العاملين بالجمعية بكافة المراكز الإدارية، ليفيدوا اخوانهم وليطلقوا مواهبهم ويطوروا قدراتهم في كافة المجالات، مؤكدا ان هذه الدورات تأتي في سياق انتهاج حفاظ لاستراتيجية التدريب والتطوير المستمر، ليكون جميع العاملين على مستوى عال من التنافسية في مجال عمل الجمعية إداريا وفنيا.