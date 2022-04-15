ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس في تقرير أن إيران بدأت تشغيل ورشة جديدة في «نطنز» لصنع أجزاء أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، عن طريق معدات نقلت في الآونة الأخيرة إلى هناك من منشأة كرج المغلقة حاليا، بحسب «رويترز».



وتثير الورشة الجديدة أسئلة حول خطط إيران لتصنيع أجهزة طرد مركزي متطورة، وهي آلات تنتج اليورانيوم المخصب بشكل أسرع بكثير من آلات الجيل الأول. وقيد اتفاق طهران مع القوى العالمية عام 2015 استخدام هذه الأجهزة في هذا الغرض.



وقالت الوكالة في التقرير السري للدول الأعضاء دون ذكر مكان الموقع المقصود في نطنز «في 12 أبريل 2022 استكملت الوكالة تركيب كاميرات مراقبة في هذا الموقع ثم أزالت الأختام من المعدات». وأضاف التقرير «في 13 أبريل 2022 أبلغت إيران الوكالة بأن المعدات ستبدأ العمل في الورشة الجديدة في اليوم نفسه».



ولم تذكر الوكالة إن كانت تأكدت من بدء تشغيل المعدات، مما يشير إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى الموقع منذ ذلك الحين.



وبمقتضى اتفاق مع إيران تم إبرامه قبل أكثر من عام، لا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى البيانات التي تم جمعها بواسطة الكاميرات ومعدات المراقبة الأخرى من بعض المواقع مثل ورش قطع أجهزة الطرد المركزي.



وقبل نقل أجزاء من منشأة كرج إلى نطنز، أبلغت إيران الوكالة أيضا بأنها ستنقل أنشطة ورشة كرج إلى موقع آخر في أصفهان، وركبت الوكالة كاميرات هناك. وإذا دخل موقع أصفهان حيز التشغيل فسيمثل زيادة كبيرة في قدرة إيران على إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي المتطورة.



إلى ذلك، أبرمت طهران اتفاقا مبدئيا مع مصرف أجنبي للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، على ما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، من دون ان يحدد في أي دولة.



وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين خلال زيارته طهران «تم التوصل إلى اتفاق مع مصرف أجنبي للإفراج عن جزء من مستحقاتنا المالية. إنه اتفاق مبدئي حول موعد وكيفية الإفراج عن هذه الأموال».



وبحسب عبداللهيان، زار وفد أجنبي طهران امس الاول لإجراء محادثات حول تنفيذ هذا الاتفاق. وأضاف أن هذا الوفد الذي لم تحدد جنسيته، اجتمع مع ممثلين عن المصرف المركزي الإيراني ومسؤولين اقتصاديين من وزارة الخارجية.



وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم» إلى أن الهدف من المباحثات هو إيجاد حل للافراج عن 7 مليارات دولار مجمدة من الأصول الإيرانية، من دون مزيد من التفاصيل.