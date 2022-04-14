أعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد تعيين مراقبين بيئيين لدى مؤسسات الدولة لمراقبة الأداء البيئي فيها.

وقال الشيخ عبدالله الحمود في بيان صحافي عقب الاجتماع الأول مع المراقبين البيئيين الذي عقد اليوم الخميس بمقر الهيئة بمناسبة تسلمهم عملهم إن هذه الخطوة من أهم الإجراءات التي تم تنفيذها ضمن خطة الهيئة للحفاظ على البيئة ومنع التلوث.



وأوضح أنه تم تأهيل المراقبين ليكونوا قادرين على تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية ومراقبة الأداء البيئي فيها ومدى تنفيذ تلك الجهات للاشتراطات والضوابط البيئية، مبينا أن هذه الرقابة ستدعم الهيئة في معالجة أوجه القصور والخلل البيئي.



ودعا جهات ومؤسسات الدولة كافة إلى التعاون مع المراقبين البيئيين وتقديم كل الوسائط والمستندات المتعلقة بالشأن البيئي لتحقيق الأهداف المنشودة.