الدوحة- فريد عبدالباقي

لم يكن مستوى الأندية القطرية في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لمنطقة غرب القارة في حالة مثالية خلال الفترة الماضية، بل أن الوضع أصبح مقلقاً للمدرب الإسباني لمنتخب قطر فيليكس سانشيز والذي يعول على لاعبيه خلال مشاركته في البطولة القارية والتي تعد بالنسبة له خير إعداد لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

شهدت نتائج الفرق القطرية في دوري أبطال آسيا والمقامة حالياً في المملكة العربية السعودية بنظام التجمع نتائج متفاوية، حيث تشهد البطولة مشاركة أندية السد والدحيل والريان والغرافة.

ويأمل سانشيز أن يتحسن نتائج الفرق خلال الجولات الأربعة المتبقية في البطولة القارية.

هذا، يخوض الثنائي القطري الريان والسد غمار الجولة الثالثة من دوري الأبطال، حيث يلتقي الريان مع شقيقه الشارقة الإماراتي في الـ8:15 مساء اليوم على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات المجموعة الأولى، والتي تشهد لقاء آخر يجمع الهلال السعودي مع استقلال دوشنبه الطاجيكي.

فيما يلتقي السد مع نظيره الوحدات الأردني على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن مباريات المجموعة الخامسة، والتي تشهد أيضاً مواجهة تجمع ناساف كارشي الأوزبكي مع الفيصلي السعودي.

لن تكون مهمة فريقي الريان والسد في الجولة الثالثة، حيث يتطلعان إلى تعويض خسارتهما في الجولة الماضية، من أجل إنعاش آمالهما في بلوغ الدور ثمن النهائي.