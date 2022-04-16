طُرح فيلم الحركة والجريمة الصيني "رجل على الحافة" (مان أون ذا إيدج) ضمن عرض مسرحي محدود في أمريكا الشمالية.

وتم طرح الفيلم الناطق باللغة الكانتونية من قبل شركة ((سي إم سي بيكتشرز)) مع ترجمة باللغتين الصينية والإنجليزية في أكثر من 12 دار سينما مختارة في لوس أنجليس وسان فرانسيسكو ونيويورك وبوسطن ودالاس وفانكوفر وتورونتو وعدد قليل من المدن الأخرى في عموم أمريكا الشمالية.

وتدور أحداث الفيلم، وهو من بطولة ريتشي جين وسيمون يام وأليكس فونغ وباتريك تام ورون نغ، حول شرطي متخف من هونغ كونغ يكافح ضمن صراع بين العصابات والشرطة من أجل التحقيق في حقيقة تهريب العصابات للمخدرات.

وتلقى الفيلم مراجعات إيجابية عموما من النقاد والجمهور. وحصل حتى الآن على تقييم قدره 8.7 من 10 من أكثر من 15 ألف مشاهد على ماويان، وهي منصة صينية لتتبع مبيعات التذاكر وبيانات السينما.

كما طُرح الفيلم أيضا بشكل متزامن يوم الجمعة في أستراليا ونيوزيلندا والبر الرئيسي الصيني.