أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي في تصريح صحافي، أن الوزارة تدرس حاليا عدة خيارات لمواجهة أي زيادات مقبلة في أسعار السلع الأساسية لكي لا تمس أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، مع الوضع بعين الاعتبار ان مشكلة الأسعار مشكلة أزلية.

وأضاف العنزي أن من بين هذه الخيارات خفض الرسوم الحكومية وتكلفة التخزين وخفض التكاليف المحلية وفترة السداد على التجار للتخفيف من حدة انفجار الأسعار.

وذكر العنزي أن المخزون الاستراتيجي لدولة الكويت من بعض السلع الأساسية يكفي لأكثر من عام، مؤكدا أن الأزمة الروسية الأوكرانية لمتؤثر على توافر السلع في الكويت بل أثرت على أسعارها.

وقال العنزي إن لدى الكويت مرونة عالية في التعامل مع الأزمات وهي لا تعتمد على سوق واحد في توفير أي سلعة من السلع، كما أوضحبأن الاستيراد مفتوح لبدائل أي سلعة ارتفع سعرها وليس هناك احتكار لأي سلعة كما أن الدولة تضمن توافر السلع للمستهلكين منالمواطنين والمقيمين. مؤكدا أن الأمن الغذائي بشأن توافر السلع في الكويت متحقق من ناحية

الاستيراد والتخزين وانتشار نقاط بيع مختلفة ومتنوعة.

كما أن لدى دولة الكويت الخبرة الكافية والقدرة على الحصول على السلعة بشكل يعتبر الأرخص عالميا مع توفر مخزون عالي ومطمئن.