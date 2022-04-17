دشتي: أعداد خريجي «الأسنان» العام المقبل يشكلون ضعف العدد الحالي وسنكون مستعدين لاستيعابهم بالقطاع الطبي

حنان عبدالمعبود

كشف الوكيل المساعد لقطاع طب الأسنان بوزارة الصحة د.مشعل الكندري عن أن هناك محاولات للعمل على إبرام اتفاقيات لزيادة أعداد مقاعد الابتعاث، مشيرا الى العمل على هذا الأمر مع كل من أميركا وكندا وبريطانيا وبعض الدول العربية. وأكد خلال الغبقة السنوية التي أقامتها جمعية أطباء الأسنان بحضور حاشد في الوقت نفسه على الحرص والسعي الدائم لدعم أطباء الاسنان علميا.



كما لفت الى أن أعداد مقاعد الابتعاث لأطباء الأسنان ازدادت مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انها كانت في السابق 30 مقعدا وارتفعت الى 40 مقعدا، الى أن وصلت الى 70 مقعدا العام الماضي. وبارك الوكيل المساعد لقطاع طب الأسنان د.مشعل الكندري للخريجين الجدد والحاصلين على بكالوريوس طب الأسنان التخرج قائلا: لقد بدأتم الطريق، والتنمية والتطور يعتمدان على نخبة من الأطباء والجيل الجديد الذي يعتمد عليه القطاع والبلد ككل، ونحن نؤمن بأن الأجيال الجديدة تأتي بالجديد والتطور دائما، كما نحترم الجيل القديم ونقدره، وقدم الشكر لرئيس وأعضاء جمعية أطباء الأسنان لدورهم الدائم الفعال كحلقة وصل بين متطلبات الأطباء ووزارة الصحة. من جانبه، قال رئيس جمعية أطباء الأسنان د.محمد دشتي انه كعادة جمعية أطباء الأسنان الكويتية تنظم غبقة خلال شهر رمضان الكريم مع الاحتفال بتخريج الطلبة الحاصلين على البكالوريوس وكذلك الطلبة الذين أنهوا مسيرة بعثات الاختصاص ولكن بسبب الظروف التي مررنا بها مع فيروس كورونا لم نكرمهم خلال آخر عامين، لذلك سنكرم 4 دفعات معا منذ عام 2018 حتى 2021، وقدم الشكر لأطباء الأسنان لما قاموا به خلال العامين الماضيين من جهود كبيرة خلال جائحة كورونا. كما قدم دشتي الشكر للحضور من أطباء الأسنان وأعضاء الجمعية الطبية والأعضاء السابقين والوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د.مشعل الكندري، ورئيس جهاز المسئولية الطبية د.سلمان الصباح، ورئيس هيئة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع د.عبدالله الصباح، والكثير من قيادات وزارة الصحة، كما بارك للأطباء الزملاء على التخرج.



وقدم التهاني للأطباء بالقرار الذي صدر مؤخرا بوقف خصم بدل الخفارة وبدل التدريب. وقدم الشكر لكل من ساهم في الوصول الى صدور القرار، لافتا الى أن القادم أفضل وأن هناك الكثير من التحديات في طب الأسنان، وقال «نسأل الله ان يعين قطاع طب الأسنان في الكويت في ان يستوعب العدد الضخم الذي يشكل ضعف العدد الموجود أي بحدود 2000 طالب سيتخرجون خلال العام المقبل».