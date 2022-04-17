محمد راتب



أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز سلطان أسد استمرار الجولات التفقدية على الجمعيات التعاونية، وذلك للتأكد من توافر السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مصطنع، داعيا الجمعيات إلى الحرص على مصالح المساهمين وتوفير أفضل السلع والأسعار لهم.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية على كل من جمعية السالمية والسلام والشعب والرميثية، وكان في استقباله رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، حيث أشاد بدور الجمعيات التي زارها، مؤكدا أن ما شاهده في هذه الجمعيات من تنظيم وترتيب يثلج الصدر وهو ما نسعى إليه.



وأشار إلى أن دور الجمعيات التعاونية يكمن في الحرص على مصالح المساهمين، وتوفير السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة إضافة إلى الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم خاصة في هذا الشهر الفضيل.



واستمع خلال جولته في الجمعيات التعاونية إلى بعض الاقتراحات المقدمة من بعض المساهمين، مشددا على سرعة التعامل مع المقترحات المقدمة، والاستجابة لها لأنها أحد المؤشرات المهمة التي يمكن أن نعتمد عليها في قياس التطور في الحركة التعاونية ومدى تعامل الجمعيات مع احتياجات المساهمين.