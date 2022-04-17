عبدالعزيز الفضلي



أعلن الأمين العام للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب فيصل العنزي ان الكويت وتحت رعاية رئيس مجلس الأمة والرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب م. مرزوق الغانم ستستضيف أكبر ملتقى كشفي على مستوى الوطن العربي والذي يحمل عنوان «تمكين الشباب»، مشيرا الى انه سيقام بالتعاون والتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط والمنظمة الكشفية العربية وجمعية الكشافة الكويتية خلال الفترة من 7 حتى 12 مايو المقبل.



وقال العنزي في تصريح صحافي ان الكويت وبعد اختيارها عاصمة للعمل الكشفي العربي للعام 2022/2023 تقيم هذا الملتقى الذي يحتوي على 8 فعاليات كشفية الهدف، منها الارتقاء في الحركة الكشفية، وكذلك دورة لتمكين الشباب العربي وتكريم الرواد والرائدات في العالم العربي، لافتا الى ان هذه الفعاليات تعد حدثا غير مسبوق على هذا المستوى من حيث عدد المشاركين الذي يقارب 170 شخصا وما يتضمنه ايضا من فعاليات هادفة.



واضاف العنزي ان جميع فعاليات الملتقى تحت اشراف ومتابعة رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب د.عبدالله الطريجي من خلال فرق عمل تعد لهذا الحدث المهم، معربا في الوقت نفسه عن بالغ شكره وتقديره لمدير المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله على دوره في تسهيل جميع العقبات من أجل إنجاح هذا التجمع الشبابي.