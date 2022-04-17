الإفطار قبل الصلاة



ما حكم من أفطر قبل أداء صلاة المغرب؟



٭ «عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي، حتى يفطر، ولو بشربة من ماء» مصنف ابن أبي شيبة.



ما حكم الإفطار قبل الوقت



ما حكم الإفطار قبل الوقت؟



٭ إذا أفطر الصائم قبل مغيب الشمس خطأ، من غير تعمد، ولا تقصير، فلا إثم عليه - إن شاء الله - ولا قضاء، ولكن عليه الإمساك مرة ثانية حتى تغرب الشمس.



الصائم في الطائرة



هل الصائم في الطائرة يفطر؟



٭ لا يجوز له الفطر بناء على توقيت البلدة التي تحاذيها الطائرة، بل عليه أن يتأكد من غياب قرص الشمس في الأفق ثم يفطر، ولهذا كان الأفضل للصائم الفطر في مثل هذه الحالة، وعدم الصيام في السفر للخروج من مثل هذا الإشكال.



الصائم في الأبراج العاليةما حكم الصائم الذي يسكن في الأبراج العالية متى يفطر؟



٭ على الصائم مراعاة فرق غياب الشمس إن كان يسكن في برج سكني عال قد يصل إلى فوق الخمسين طابقا مثلا، فعليه ألا يفطر مع سماع الأذان مباشرة، ولكن يتحرى غياب قرص الشمس.