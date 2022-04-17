أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة ضمن منصة «بادر» للعمل في القطاع النفطي شهد قفزة كبيرة خلال الشهرين الماضيين ليصل إلى 103 شركات مؤهلة رسمية ضمن 4 أنشطة رئيسية وهي التصنيع والتوريد ومقاولات الأعمال والخدمات، مشيرة الى أن «البترول» لا تزال تدرس ملفات عشرات الشركات لتأهيلها قريبا.

وقالت المصادر إن 13 شركة مؤهلة ضمن قطاع التصنيع حاليا، و34 ضمن نشاط التوريد، و26 ضمن نشاط مقاولات أعمال و30 شركة ضمن نشاط الخدمات.

وتمنح منصة «بادر الإلكترونية» المشاركين فيها مزايا عديدة تأتي في مقدمتها ترسية العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط.