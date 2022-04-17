علي إبراهيم



كشفت بيانات حكومية رسمية عن أن الأميين في الكويت «وافدون» ويعملون حصرا في الحكومة فقط، ولا وجود لهم في القطاع الخاص.



وأظهرت بيانات «سوق العمل» أن إجمالي أعداد الأميين في الكويت بنهاية 2021 بلغ 276 شخصا من بينهم مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى 274 مقيما، منهم 266 وافدا و8 وافدات وجميعهم يعملون بالقطاع الحكومي. يذكر أن أعداد الأميين في الكويت تراجعت بنحو 31% خلال 5 سنوات إذ كان عددهم يبلغ 402 شخص، بينهم مواطنان في نهاية ديسمبر 2017 مقارنة بـ 276 نهاية العام الماضي. وقالت البيانات ان اجمالي اعداد الذين يقرأون ويكتبون في الكويت يبلغ 7456 شخصا من بينهم 40 مواطنا ومواطنة و7416 مقيما ومقيمة، من بينهم 4758 مقيما ومقيمة يعملون في القطاع الحكومي.