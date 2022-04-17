أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إطلاق رحلاتها المجدولة إلى مدينة نيس في الجمهورية الفرنسية، وذلك اعتبارا من 15 يونيو المقبل بواقع رحلتين بالاسبوع أيام الأحد والأربعاء.



وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي إن وجهة نيس تعد من الوجهات الجديدة التي تضيفها الخطوط الجوية الكويتية إلى شبكة خطوطها حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الوجهة تحديدا تعد ضمن الوجهات المهمة والمفضلة في خيارات مسافري الطائر الازرق الكرام، وذلك لما تتميز به من أماكن سياحية جاذبة خاصة أنها تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتعتبر مركزا سياحيا رئيسيا في البلاد، كما تشتهر بشواطئها الجميلة والخلابة.



وذكر رزوقي أن «الكويتية» رأت أن اختيار وجهة نيس جاء بعد دراسة لجدوى هذه الوجهة وما تتمتع به من مزايا متعددة لقاصدي السياحة خاصة في الصيف الطويل، مبينا أن نيس الفرنسية تعد اضافة ممتازة لجدول رحلات الناقل الوطني وخططها القادمة في التنوع بالوجهات والدخول في أسواق جديدة وذات جدوى اقتصادية ايجابية.



من جانب آخر، استقبل الرئيس التنفيذي معن رزوقي سفيرة الجمهورية الفرنسية كلير لو فليشر، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تخص قطاع الطيران التجاري وكيفية تطويرها بما يعود الفائدة على الطرفين ويحقق الآمال والأهداف المرجوة.