يحرص بنك الكويت الوطني على الاحتفاظ بتفوقه وريادته في الاعتماد على أحدث التقنيات في إتمام العمليات التشغيلية بدقة وسرعة بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات المصرفية المتميزة لعملائه. وفي هذا الإطار، قام الوطني بتكريم الفائزين بسباق «هاكاثون الوطني لأتمتة العمليات الروبوتية»، والذي تم إطلاقه من أجل التنافس في تقديم ابتكارات جديدة من شأنها تطوير أتمتة العمليات التشغيلية في البنك.



أطلق بنك الكويت الوطني الهاكاثون الأول من نوعه على مستوى المنطقة والخاص بأتمتة العمليات الروبوتية، والذي تم تنظيمه عبر الإنترنت بالتعاون مع Blue Prism. وتضمنت منافسات الهاكاثون وضع قائمة بالتحديات المتعلقة بأتمتة بعض العمليات للمشاركين وذلك باستخدام منصة Blue Prism على أن يقوموا بإرسال المشاريع الخاصة بهم، في إطار تنافسهم من أجل تقديم أفضل الحلول لتلك التحديات.



تم تقييم المشاريع التي قدمها المشاركون من لجنة التحكيم والمدراء التنفيذيين في بنك الكويت الوطني، وإعلان أسماء الفائزين والجوائز التي حصلوا عليها، بالإضافة إلى حصول الفائزين على فرصة للانضمام إلى فريق أتمتة العمليات الروبوتية في البنك.



وبهذه المناسبة، قال محمد الخرافي، رئيس العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني: نهدف من خلال الهاكاثون هذا العام إلى إثراء جهودنا الخاصة بأتمتة العمليات الروبوتية واستقطاب أفضل المواهب في ذلك التخصص في إطار سعينا إلى دعم وتوسع فريق العمل بالبنك، بالإضافة إلى حرصنا على توظيف كويتيين من الخريجين الجدد والعمل على تطويرهم ومساعدتهم في اكتساب خبرات في ذلك المجال الجديد. وأشار إلى استمرار القطاع المصرفي والخدمات المالية في الاعتماد بشكل متزايد على تقنيات أتمتة العمليات الروبوتية والتي شهدت نموا هائلا خلال جائحة كورونا. وتوقع الخرافي استمرار ذلك الزخم على مدار العقد المقبل.



وأكد حرص بنك الكويت الوطني على الاستثمار في أتمتة العمليات الروبوتية وزيادة قوة العمل الآلية التي تتميز بالسرعة والدقة الفائقة وذلك من خلال استقطاب الكفاءات المتميزة في ذلك المجال. وفي ختام حديثه، تقدم الخرافي بالتهنئة للفائزين بجوائز الهاكاثون متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق، ومؤكدا على سعي الوطني الدائم من أجل رعاية كل المواهب والكوادر المتميزة في كل المجالات، وخاصة التكنولوجية.