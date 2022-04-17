يعقوب العوضي



توج السالمية بلقب كأس اتحاد كرة اليد للناشئين تحت 17 سنة بعد فوزه على كاظمة بنتيجة 23-19 في المباراة النهائية، وجاء الكويت في المركز الثالث.



وبعد المباراة قام أمين سر الاتحاد قايد العدواني ورئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف ونائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري وعضو مجلس الإدارة طلال العتيبي ومدير لعبة اليد بنادي كاظمة عمر الملا بمراسم التتويج وتقليد الميداليات للفرق المتوجة وتسليم كأس البطولة للسالمية.



وفي هذا الصدد أكد الشيخ تركي اليوسف، أن مستقبل يد السالمية بأمان في ظل العمل الكبير للجهازين الإداري والفني في المراحل السنية والفريق الأول، مشيدا بأداء مدرب الفريق فهد العازمي وما قدمه اللاعبون، كما أكد أن مكافآت مالية مجزية ستقدم للاعبين تحفيزا لهم على ما حققوه. إلى ذلك، تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، إذ يلتقي اليرموك (34 نقطة) مع الجهراء (14 نقطة) في الـ 8:30 مساء، فيما يلعب الصليبخات ( 32 نقطة) مع الساحل (4 نقاط) في الـ 10:30مساء.