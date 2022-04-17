٭ «ما في شي اسمه حب!
ـ في عمتي.. لما القلب يرفرف لي شافها.. وتضيق فيه الوسيعة لي راحت».
حوار بين عامرة (سعاد عبدالله) وعبدالرحمن (يعقوب عبدالله) ـ «ناطحة سحاب»
٭ «اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب.. من الأمثال الغلط.. لأن اللي بعيد عن العين.. القلب ينفطر عليه».
والد توبة (عبدالعزيز مخيون) ـ «توبة».
٭ «الكبير يعرف نفسه انه كبير ما يحتاج تكثر!»
بوعبدالعزيز (جاسم النبهان) ـ «محمد علي رود»
٭ «القرآن علم وعمل»
المطوعة سلطانة (حياة الفهد) - «سنوات الجريش»
٭ «كسرة الخبز المغموسة بالذل تقتل!»
دانة (هبة الحسين) - «سنوات الجريش»