٭ «ما في شي اسمه حب!



ـ في عمتي.. لما القلب يرفرف لي شافها.. وتضيق فيه الوسيعة لي راحت».



حوار بين عامرة (سعاد عبدالله) وعبدالرحمن (يعقوب عبدالله) ـ «ناطحة سحاب»



٭ «اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب.. من الأمثال الغلط.. لأن اللي بعيد عن العين.. القلب ينفطر عليه».



والد توبة (عبدالعزيز مخيون) ـ «توبة».



٭ «الكبير يعرف نفسه انه كبير ما يحتاج تكثر!»



بوعبدالعزيز (جاسم النبهان) ـ «محمد علي رود»



٭ «القرآن علم وعمل»



المطوعة سلطانة (حياة الفهد) - «سنوات الجريش»



٭ «كسرة الخبز المغموسة بالذل تقتل!»



دانة (هبة الحسين) - «سنوات الجريش»