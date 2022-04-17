محمد الجلاهمة



حذر مصدر أمني في قطاع الأمن الجنائي المواطنين والمقيمين من التجاوب مع رسائل نصب ترد إليهم عبر الواتساب من أرقام غير كويتية، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص يشكلون عصابات منظمة ويقومون بخداع المجني عليهم بتسليمهم أوراق بيضاء ويهربون، وهناك أكثر من قضية تم تسجيلها وجرى توقيف اشخاص ثبت انهم يعملون لحساب هذه العصابات مقابل عمولة للحصول عليها.



وتابع المصدر: العصابة التي تروج للعملة الأميركية المخفضة يعرضون على الضحية عملة حقيقية في بداية الأمر حتى يقتنع بجديتهم ومن ثم يطلبون ان يتم التسلم والتسليم في مقابل أسواق أو في أحد الشوارع المكتظة بالمركبات ويهربون عقب استلام العملة الكويتية وتسليم أظرف بها أوراق بيضاء.



يذكر أن فحوى الرسالة التي تلقتها أرقام كويتية جاءت على النحو الآتي: معك (.....) جبت رقمك من كاشف رقم وعندي مبلغ كبير من الدولارات والتي دخلت من العراق وهي من فئة الـ 100 دولار ونريد تصريفها بخصم 40% لأننا غير قادرين على تصريفها عندنا والعين صارت علينا.. وتضمنت الرسالة أيضا: صرفنا نصف مليون ونبحث عن تاجر ومستعدون لمعاينة الدولارات قبل الشراء.