القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالتواصل مع أعضاء الكونغرس الاميركي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي امس، وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي رحب بالوفد الأميركي، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة.



وقال السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة.



من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأميركي الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين.



وشدد الوفد على أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في المنطقة، مع التأكيد على التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس السيسي في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر بعد النجاح في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، لاسيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، كما تم التطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما تم التباحث بشأن مستجـدات القضيــــــة الفلسطينية، حيث أشاد وفد الكونغرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام، في حين أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقا للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.