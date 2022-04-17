تشهد أسواق الخضار والفواكه في العديد من المحافظات السورية، وفي حمص على وجه الخصوص، انخفاضا ملحوظا بين 25 و35%، على وقع تراجع كبير في الطلب بعد وصول أسعارها إلى مستويات وصفت بأنها «غير منطقية» بعيدة عن القدرة الشرائية لمعظم السوريين من أصحاب الدخل المحدود، بحسب تقرير لموقع «الليرة اليوم».



وعزا عدد من أصحاب بيع الخضار والفواكه بالمفرق، وفقا لمصادر محلية، انخفاض أسعار الخضار والفواكه بشكل عام، إلى عزوف السوريين عن شراء الأصناف المرتفعة الثمن، وبالتالي هو ما دفع هؤلاء التجار الى عدم استجرار كميات كبيرة من البضائع.



ويتراوح كيلو البندورة بين 2000 و2600 ليرة سورية بعد أن وصل سعره إلى ما يزيد على 4 آلاف ليرة خلال الأيام السابقة، وكيلو البطاطا بين 1800 إلى 2200 بعد أن كان بما يزيد على 2800 ليرة.



وتراجع سعر الخيار من أكثر من 4 آلاف ليرة إلى ما بين 2000 إلى 2800. كما انخفضت الخضار الورقية كالبقدونس والجرجير والنعنع بنسب قد تصل إلى 50%. وكذلك الفواكه.



وأرجع رئيس لجنة سوق الهال الرئيسي في حمص، سبب انخفاض الأسعار لعدم إقبال بائعي المفرق على الشراء بكميات كبيرة، واقتصارهم على شراء كميات قليلة من كل صنف وإغلاق بعض الباعة لمحالهم إلى حين استقرار الأسعار وانخفاضها إلى حد مقبول. وكل ذلك كان في النهاية مرده إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع أسعار المواد بشكل عام، إضافة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أثر بشكل إيجابي في انخفاض الأسعار. وتوقع المسؤول أن تستمر الأسعار في الانخفاض خلال الأيام المقبلة في حال واصلت درجات الحرارة بالارتفاع وبالتالي زيادة الإنتاج وزيادة العرض بشكل أكبر مما كان عليه في السابق.