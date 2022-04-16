دارين العلي



تمكن فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء في المنطقة الشمالية من ضبط عمالة آسيوية وعربية تقوم باستغلال المياه من مسجلات الوزارة بدون إذن مسبق، حيث تم رصدهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري إنه لا تهاون مع أي تعد على شبكة الكهرباء والمياه بما يخالف القوانين المرعية.



ولفت إلى أن المسجل الذي تمت سرقة المياه عبره خاص بقراءة ضغوط المنطقة التجارية في محافظة الفروانية إلا انه تم استغلاله من قبل العمالة بشكل غير قانوني في غسيل السيارات والأعمال الأخرى، مما استدعى رصد الموقع بعد بلاغات وصلت للفريق، حيث تمكن الفريق من ضبط الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.