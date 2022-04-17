أصدرت 36 جمعية نفع عام كويتية البيان المشترك الآتي: ندين انتهاكات الكيان الصهيوني ضد المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين ونشيد بالموقف الرسمي الكويتي المشرف والثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وتستنكر وتدين جمعيات النفع العام بدولة الكويت في هذا البيان ما قام به الكيان الصهيوني من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك وتدنيسه لحرمات بيوت الله ودور العبادة والاعتداء على المصلين وارهابهم واعتقال المئات منهم في شهر رمضان المبارك أمام مرأى ومسمع العالم بهدف ضرب الوجود الفلسطيني فيها وطمس هوية القدس الإسلامية والسعي لتهويدها ليضيف بهذه الجريمة صفحة سوداء جديدة من جرائمه وانتهاكاته الصارخة لحقوق الانسان ضد الشعب الفلسطيني المحتل صاحب الأرض.

ونشيد في هذا السياق بالموقف الرسمي الكويتي المشرف والثابت دوما تجاه القضية الفلسطينية ومقدسات المسلمين ممثلا بوزارة الخارجية الكويتية التي أعربت عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاقتحام المسجد الأقصى في القدس الشريف والذي يمثل رمزية وقدسية دينية وتاريخية ليس للمسلمين فحسب بل لجميع الديانات السماوية. ونطالب عبر هذا البيان دول منظمة التعاون الاسلامي والمنظمات الأممية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتحرك واتخاذ الموقف الحاسم والسريع لردع عربدة وإرهاب الكيان الصهيوني وكف يد الاحتلال عن الشعب الفلسطيني والزامه القانون الدولي وحماية الشعب الفلسطيني الذين تصدوا وحدهم لهذه الانتهاكات وأن حقهم الإنساني يكفل لهم الدفاع عن أنفسهم وحرمة مقدساتهم، ونؤكد على أن هذا الكيان لا يحترم أي اتفاقيات أو صكوك أو قوانين دولية ويستمر في ممارساته لأنه يعلم أن هذه الصكوك الدولية تطبق بعين عوراء وتحركات انتقائية.



جمعيات النفع العام دولة الكويت

16 ابريل 2022م .

1_ الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان .

2_ جمعية الدكتور الكويتية .

3_ جمعية المحامين الكويتية .

4_ الجمعية الكويتية للخدمة الإجتماعية .

5_ نادي الكويت للسينما .

6_ الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية .

7_ الجمعية الكويتية للإخاء الوطني .

8_ الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني .

9_ جمعية الشفافية الكويتية .

10_ الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام .

11- الجمعيه الثقافية الاجتماعية النسائية .

12_ الرابطة الوطنية للأمن الأسري .

13_ الجمعية الكويتية لأمن المعلومات .

14_ رابطة الاجتماعيين الكويتية .

15- الجمعية الكويتية للعمل الوطني

16-جمعية كيان للرعاية الأسرية

17- جمعية الإصلاح الاجتماعي

18- جمعية الخريجين .

19_ الجمعية الكيميائية الكويتية .

20_ جمعية أعضاء هيئة

التدريس

21_جمعيه الثقافة الاجتماعية

22-جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية.

23_الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين .

24_ جمعية الرياضيين الكويتية .

25_ الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية .

26_ جمعية الكاريكاتير الكويتية .

27_ الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار .

28_ الجمعية الطبية الكويتية .

29_الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق .

30_الجمعية الوطنية لحماية الطفل .

31_ جمعية أبي أتعلم الكويتية .

32_ الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية .

33_ الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف .

34_ الجمعية الكويتية لفنون التصوير .

35_ جمعية العلاج الطبيعي الكويتية .

36-الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية