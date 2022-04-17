في أجواء غامرة بالبهجة والسعادة، شاركت مبرة العوازم الخيرية عدداً من المبرات والجمعيات الخيرية توزيع هدايا القرقيعان على الأيتام وأبناء الأسر المتعففة داخل الكويت، في أمسية رمضانية جرى الاحتفال بها في منتزه حولي بارك.

وقال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس الذي شارك في الحفل ممثلاً عن اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية إن المبرة حريصة على تنظيم مثل هذه الأنشطة والفعاليات الهادفة الى مساعدة الأيتام والأسر المحتاجة وإدخال البهجة على قلوب الأطفال في شهر رمضان الفضيل.

بدوره قال فائز مرضي حمدان الجدعان أمين سر مبرة العوازم الخيرية وممثل المبرة بالحفل سعي المبرة بشكل مستمر للقيام بهذه المبادرات، حيث باتت تقليداً يجسّد أولوية التواصل والاهتمام ورعاية جميع فئات المجتمع، وارتباطه بروح التراث الكويتي الغني والأصيل خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى أهميتها في إدخال السرور على الفئات المحتاجة في هذه الأيام المباركة.

هذا وقد شهد الحفل مشاركة واسعة من عدة مبرات خيرية كمبرة خير الكويت ومبرة دشتي ومبرة أهل البيت ومبرة محمد حسين معرفي وكذلك جمعية بيت الخير، حيث قام المشاركون بتوزيع هدايا القرقيعان وكروت الألعاب على الأيتام والأطفال المشاركين، وإجراء مسابقات واحتفالات وسط أجواء من فرحة ذويهم وسعادتهم بهذا الحفل المميز.

وتعد رعاية الأيتام والأسر المتعففة واحدة من أولويات عمل مبرة العوازم الخيرية، وأحد مرتكزات مشاريعها الخيرية المميزة، دعماً لتلك الفئات التي تواجه أعباء وصعوبات معيشية كبيرة.