انتهت الفنانة مادلين طبر، من تصوير أخر مشاهدها في مسلسل "ملف سري"، والذي تخوض به الماراثون الرمضاني 2022 .

وتجسد الفنانة مادلين طبر ،خلال أحداث مسلسل "ملف سري"، دور إلهام النجار الصحفية والأم المصرية التي تدعم ابنيها في صراعهما ضد الفساد وضد ظلام حكم جماعة الاخوان، حيث تقدم دور رئيسة تحرير إحدى الصحف في زمن الاخوان عام ٢٠١٣، وهي فترة مليئة بالتحديات والتهديد لكل صاحب رأي معارض لهم.

وأعربت الفنانة مادلين طبر،عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها في المسلسل، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها خلال أحداث العمل من أصعب الأدوار التي جسدتها، حيث تحمل صعوبة درامية شديدة وتطلب الأمر مني دراسة كافة أبعادها لتجسيدها بأداء واقعي، مع تقمص عميق للدور من أجل إقناع الجمهور بها.

وأوضحت مادلين طبر، أن مسلسل "ملف سري" عمل درامي اجتماعي هادف تدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن والرومانسية، ويؤكد في مضمون رسالته على وحدة وتماسك المصريين وقت المحن والشدائد، وفي مواجهة أي أخطار تهدد أمن واستقرار الوطن.

مسلسل "ملف سري" من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي، وبطولة هاني سلامة، نضال الشافعي، مادلين طبر، صبا الرافعي، ميرهان حسين، محسن محيي الدين، ماجد المصري، كارولين عزمي، إيمان سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز وإيمان سلامة.