أعلنت جمعية أبو حليفة التعاونية عن إطلاق مسابقة هادي هايف الحويلة، رحمه الله، للقرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية النائب د.محمد هادي الحويلة.



وصرح العضو فلاح شبيب السبوق بأن آخر يوم للتسجيل في المسابقة هو الأربعاء المقبل، الموافق 20/4/2022، مشيرا إلى أن موعد الاختبار سيكون 23 الجاري.



وأعلن السبوق عن تقديم جوائز مادية للفائزين، كما أن المسابقة ستكون متاحة للبنين والبنات، ومقسمة على ثلاث شرائح، ولا يسمح بالتسجيل في أكثر من شريحة، ويتم اختيار 3 فائزين من كل شريحة، والشرائح ستكون كالتالي:



الشريحة الأولى: من عشر سنوات وأقل (الحزب 60).



الشريحة الثانية: من 8 سنوات إلى 16 سنة (سورة تبارك والقلم والحاقة والمعارج).



الشريحة الثالثة: من 16 سنة إلى أعلى (سورة النجم والقمر والرحمن).