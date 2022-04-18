أعربت 36 جمعية نفع عام عن استنكارها وإدانتها اقتحام جنود الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، مؤكدة أنه يعد صفحة سوداء جديدة للكيان الصهيوني من جرائمه الصارخة لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق.



وقالت الجمعيات، في بيان لها، إن ما قام به الكيان الصهيوني من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك وتدنيسه لحرمات بيوت الله ودور العبادة والاعتداء على المصلين وإرهابهم واعتقال المئات منهم في شهر رمضان المبارك أمام مرأى ومسمع العالم بهدف ضرب الوجود الفلسطيني فيها وطمس هوية القدس الإسلامية والسعي لتهويدها ليضيف بهذه الجريمة صفحة سوداء جديدة من جرائمه وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني المحتل صاحب الأرض.



وأشادت الجمعيات في بيانها بالموقف الرسمي الكويتي المشرف والثابت دوما تجاه القضية الفلسطينية ومقدسات المسلمين ممثلا بوزارة الخارجية الكويتية التي أعربت عن إدانة واستنكار الكويت لاقتحام المسجد الأقصى في القدس الشريف والذي يمثل رمزية وقدسية دينية وتاريخية ليس للمسلمين فحسب بل لجميع الديانات السماوية.



ونطالب عبر هذا البيان دول منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الأممية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتحرك واتخاذ الموقف الحاسم والسريع لردع عربدة وإرهاب الكيان الصهيوني وكف يد الاحتلال عن الشعب الفلسطيني وإلزامه القانون الدولي وحماية الشعب الفلسطيني الذين تصدوا وحدهم لهذه الانتهاكات وأن حقهم الإنساني يكفل لهم الدفاع عن أنفسهم وحرمة مقدساتهم، ونؤكد على أن هذا الكيان لا يحترم أي اتفاقيات أو صكوك أو قوانين دولية ويستمر في ممارساته لأنه يعلم أن هذه الصكوك الدولية تطبق بعين عوراء وتحركات انتقائية.



الجمعيات المشاركة في البيان:



1 ـ جمعية مقومات حقوق الإنسان.



2 ـ جمعية الدكتور.



3 ـ جمعية المحامين.



4 ـ جمعية الخدمة الاجتماعية.



5 ـ نادي الكويت للسينما.



6 ـ جمعية الإعاقة السمعية.



7 ـ الجمعية الكويتية للإخاء الوطني.



8 ـ جمعية متابعة وتقييم الأداء البرلماني.



9 ـ جمعية الشفافية.



10 ـ جمعية الدفاع عن المال العام.



11 ـ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية.



12 ـ الرابطة الوطنية للأمن الأسري.



13 ـ جمعية أمن المعلومات.



14 ـ رابطة الاجتماعيين.



15 ـ جمعية العمل الوطني.



16 ـ جمعية كيان للرعاية الأسرية.



17 ـ جمعية الإصلاح الاجتماعي.



18 ـ جمعية الخريجين.



19 ـ الجمعية الكيميائية.



20 ـ جمعية أعضاء هيئة التدريس.



21 ـ جمعيه الثقافة الاجتماعية.



22 ـ جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين.



23 ـ جمعية متابعة قضايا المعاقين.



24 ـ جمعية الرياضيين.



25 ـ جمعية إداريي المؤسسات التعليمية.



26 ـ جمعية الكاريكاتير.



27 ـ جمعية دعم المخترعين والابتكار.



28 ـ الجمعية الطبية.



29 ـ جمعية حماية من أخطار الحريق.



30 ـ الجمعية الوطنية لحماية الطفل.



31 ـ جمعية أبي أتعلم.



32 ـ جمعية تنمية الديموقراطية.



33 ـ جمعية فاقدي الأطراف.



34 ـ جمعية فنون التصوير.



35 ـ جمعية العلاج الطبيعي.



36 ـ الجمعية التربوية الاجتماعية.