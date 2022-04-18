أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزيع 7500 كرتون من التمر على النازحين اليمنيين في محافظات مأرب وعدن وأبين ولحج بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وقال المدير العام في الجمعية عبدالرحمن العون لـ (كونا) أمس الأحد إن الجمعية تهدف من خلال هذا المشروع إلى مساعدة الأسر الفقيرة في الشهر الفضيل، مؤكدا أهمية مساعدة الأشقاء في اليمن وتلمس حاجاتهم والتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها.



وأضاف العون أن توزيع التمور يأتي ضمن سلسلة الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقيمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك في اليمن وغيرها من الدول، موضحا أن توقيت الشحنة وحجمها يعكس حرص الجمعية على تخفيف المعاناة الحياتية للشعب اليمني الشقيق في الشهر الفضيل.



وأشاد بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية لتوزيع شحنة التمور في المحافظات اليمنية، مثنيا كذلك على الجهود الكويتية بدعم ومساعدة وإغاثة المحتاجين والمتضررين في اليمن وبدعم أهل الكويت الدائم الذي ساهم باستمرار نشاط الجمعية الإغاثي لخدمة هؤلاء.



وذكر أن الجمعية تنفذ حملات إغاثية مستمرة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن عبر توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية وتنفيذ المشاريع التنموية والطبية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشونها.